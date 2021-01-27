Подгорица, , 15:03 — REGNUM Поправки к Закону о свободе вероисповедания вступили в силу после того, как они были опубликованы в официальном вестнике Черногории.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович подписал во второй раз принятые парламентом законы о внесении изменений в Закон о кредитных учреждениях, в Закон о реабилитации кредитных организаций, в Закон о фискализации торговли товарами и услугами, а также в Закон о труде

Напомним, Джуканович заявил: «Дилеммы, которые у меня были и из-за которых я вернул их в Ассамблею на повторное рассмотрение, остались».

Теперь президент ждет, что конституционный суд даст оценку этим актам.