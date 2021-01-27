Страсбург, Франция, , 14:57 — REGNUM Небольшая группа богатых государств начала прививать своё население от коронавируса, тогда как небогатые страны не могут приступить к вакцинации. Равный доступ к вакцинам оказался под угрозой, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 27 января на зимней сессии ПАСЕ.

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Выступая по телесвязи, глава ВОЗ указал на реальную опасность того, что «значительная часть мира может остаться за бортом», хотя в богатых странах у людей есть надежда противостоять новому вирусу.

«В то время как началось применение первых вакцин, обещание равного доступа [к вакцинации] подвергается серьезному риску», — сказал Гебрейесус.

Он добавил, что некоторые страны и компании договариваются о поставках в обход международного механизма доступа к вакцинам COVAX. На сегодняшний день в 50 странах, в основном богатых, людей прививают от COVID-19, при этом 75% объёма вакцин приходится всего на десять государств.

Неправильно вакцинировать молодых и здоровых людей в богатых странах раньше, чем врачей и пожилых людей в бедных странах, считает он. Гебрейесус призвал правительства, фармацевтов и мировое сообщество в целом двигаться к обеспечению «вакцинного равенства» в мире.

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