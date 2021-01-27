Москва, , 14:53 — REGNUM Западные страны в случае невостребованности блогера Алексея Навального могут постараться сделать его жену Юлию «второй Тихановской». Об этом заявил глава комиссия Совета Федерации России по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

«Возможна попытка сделать из его (Навального) супруги Тихановскую номер два, по аналогии с женой белорусского оппозиционера, ставшей откровенной ставленницей Запада», — сказал он на пленарном заседании Совета Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в президентском дворце перед избранными представителями СМИ, заявил, что в случае прихода к власти оппозиции Белоруссию ждало бы военное вторжение стран Запада и раздел постсоветской республики «на клочки».

Отметим, Тихановская призывала ввести санкции против представителей бизнеса, поддерживающих главу Белоруссии Александра Лукашенко, а также приравнять ОМОН к террористической организации.

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