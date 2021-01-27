Давос, Швейцария, , 14:48 — REGNUM Мировая цивилизация может столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии. Об этом 27 января заявил президент России Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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«Есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех, с попытками разрешить назревшие противоречия через поиск внутренних и внешних врагов, с разрушением не только таких традиционных ценностей — а мы в России дорожим ими — как семья, но и базовых свобод, включая право выбора и неприкосновенность частной жизни», — заявил Путин.

«Социальный и ценностный кризис уже оборачивается негативными демографическими последствиями, из-за которых человечество рискует потерять целые цивилизационные и культурные материки. Наша общая ответственность сегодня заключается в том, чтобы избежать такой перспективы, похожей на мрачную антиутопию. Обеспечить развитие по иной, позитивной, гармоничной и созидательной траектории», — указал он.