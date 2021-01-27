Киев, 27 января 2021, 14:55 — REGNUM Этнические венгры, являющиеся гражданами Украины и живущие в Закарпатье, не склонны к сепаратизму. Об этом заявили глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и его венгерский коллега Петер Сийярто 27 января во время пресс-конференции в Киеве.
По его словам, недоверие между Украиной и Венгрией обусловлено исключительно «эмоциями и подозрениями».
Сийярто согласился с Кулебой, подчеркнув, что Венгрия поддерживает территориальную целостность Украины, а обвинения украинских венгров в сепаратизме не имеют никакого смысла. Он добавил, что с точки зрения Венгрии помощь венгерской общине Закарпатья является вкладом в укрепление отношений между двумя странами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Венгрии предложил Украине совместно поработать над законами о языке и об образовании, которые нарушают права венгерской общины Закарпатья.
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