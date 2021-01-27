Москва, , 14:42 — REGNUM В МИД России состоялась церемония обмена нотами о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 27 января заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, 26 января посол США в России Джон Салливан прибыл в МИД и вручил Рябкову ноту, и в ответ получил ноту российской стороны. «Это и есть содержание договоренностей о продлении договора», — сказал замминистра.

Он добавил, что договор будет продлен после передаче американской стороне ноты о завершении внутригосударственных процедур по продлению ДСНВ.

Напомним, 26 января президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин подтвердили готовность продлить ДСНВ. Вечером 26 января российский лидер внес в Госдуму на ратификацию соглашение о продлении договора.

Читайте ранее в этом сюжете: Продление ДСНВ не даст США размещать вооружение за их границами — МИД РФ