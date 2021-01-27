Москва, , 15:00 — REGNUM Контакты на тему организации встречи лидеров пяти постоянных членов Совбеза ООН между Россией и США будут продолжаться. Об этом 27 января сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Она (инициатива России по проведению саммита — ред.) будет дальше рассматриваться, и на этот счет продолжатся контакты российско-американские», — сказал он.

Напомним, с инициативой о проведении саммита стран — постоянных членов СБ ООН 23 января 2020 года выступил президент России Владимир Путин и ее поддержали все остальные члены «пятерки» — Китай, Франция, США и Великобритания. Однако из-за пандемии коронавируса проведение такой встречи в очном формате было отложено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президента РФ Владимир Путин лично сообщит о прохождении вакцинации от COVID-19, когда поставит себе прививку.