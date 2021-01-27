Бишкек, , 14:29 — REGNUM Экс-кандидат в президенты Мыктыбек Арстанбек предлагает исключить из русской версии конституции пункт о том, что Киргизия является светским государством, вписав вместо него пункт «исламское государство». Об этом общественный деятель заявил на заседании конституционного совещания, передает «Kaktus.media».

По его словам, внести такие изменения в проект новой конституции республики нужно для того, чтобы не нарушать права проживающих в республике мусульман.

«В киргизском языке нет понятия «светское», потому и не возникает проблем. Но в русском тексте понятие «светское» рождает много споров. Население становится более религиозным, рано или поздно это понятие будет включено в Конституцию», — подчеркнул Арстанбек.

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