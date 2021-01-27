Кутаиси, Грузия, , 14:27 — REGNUM Противники продления карантинных мер вышли на акцию протеста к мэрии Кутаиси в Грузии. Об этом сообщает агентство Report.

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По данным журналистов, протестующие требуют отменить ограничения, которые правительство ввело для профилактики пандемии.

«Люди голодают, и теперь их запирают в своих домах. Это — политические ограничения, они не служат медицинским целям, а лишь для контроля людей», — сказал журналистам участник протестной акции Ника Нарсия.

Сообщается, что к мэрии стянуты сотрудники полиции. Протестующие заявили, что намерены установить палатки.

Напомним, ранее в правительстве Грузии объявили о постепенной отмене карантинных мер, действующих с 28 ноября 2020 года. 1 февраля снимается большинство ограничений по всей стране, кроме Тбилиси, Рустави и Кутаиси. В этих городах действие карантинных мер продлили до 1 марта. В Тбилиси протесты с требованиями отменить ограничения начались с 24 января.

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