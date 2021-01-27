Москва, 27 января 2021, 14:20 — REGNUM Москва готова вернуться к обсуждению сохранения Договора по открытому небу, если Вашингтон проявит интерес. Об этом 27 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он прокомментировал подробности переговоров глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Во время телефонного разговора президент сказал, что Россия искала возможности остаться в договоре.
Песков отметил, что у сторон все еще есть время для продолжения обсуждения этой темы. Он добавил, что главы государств не обсуждали тему Договора более детально.
Как сообщало ИА REGNUM, телефонный разговор Владимира Путин и Джозефа Байдена состоялся 26 января. Стороны договорились о возможном продлении Договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений на пять лет.
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