Элиста, , 14:19 — REGNUM Депутатам Народного хурала Калмыкии, которые планировали поднять вопрос об отставке спикера парламента Хакасии Владимира Штыгашева в ходе заседания Верховного Совета республики 27 января, не дали права голоса. Об этом сообщила руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» в парламенте Калмыкии Наталья Манжикова.

«Сегодняшним решением не разрешить депутатам Народного Хурала Республики Калмыкия участвовать в работе сессии и выступить Владимир Штыгашев сделал большой шаг к своей отставке. Ведь этим решением он фактически признал, что его выступление 29 января 2020 года на сессии, в котором он оскорбил и оклеветал весь калмыцкий народ, была спасением для него являются исторической инсинуацией, фейком, не основанным на конкретных исторических документах», — отметила народная избранница.

Как сообщил телеграм-канал «Бумба», калмыцкие депутаты намерены обратиться в компетентные органы. Они считают, что спикер парламента Хакасии нарушил ст. 29 Конституции РФ, ст. 4 Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» и ст. 182 УК РФ «О разжигании межнациональной розни». В связи с этим справедливым наказанием они считают отставку Штыгашева.

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