Москва, , 14:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин лично сообщит о прохождении вакцинации от COVID-19, когда поставит себе такую прививку. Об этом 27 января сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Президент принял решение лично сообщить об этом, поэтому он сам вам сообщит», — заявил представитель Кремля в ответ на вопрос о том, прошел ли глава российского государства вакцинацию от COVID-19.

При этом ранее Песков неоднократно отвечал таким же образом на вопрос о том, ставил ли российский лидер себе прививку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что продление Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) на пять лет является хорошим сроком для дальнейшей работы в данном направлении.