Москва, , 14:14 — REGNUM Совет Федерации ратифицировал соглашение о продлении договора между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года (СНВ-3), передает корреспондент ИА REGNUM 27 января. Договор продлевается еще на пять лет — до 2026 года.

Текст договора продлевается «без изменений, довесков, условий», подчеркнул замглавы МИД России Сергей Рябков.

Предложение России взаимно заморозить на год ядерные арсеналы в рамках продления Договора об ограничении стратегических и наступательных вооружений (СНВ-3) больше не актуально, отметил также он.

«Договор СНВ-3 продлевается на пять лет и без каких-либо дополнительных условий. Это наша позиция и это наш успех!» — заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Договор распространяется на существующие типы тяжелых бомбардировщиков (ТБ), межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), в том числе МБР и БРПЛ в неядерном оснащении в случае их создания, а также пусковые установки (ПУ) МБР и БРПЛ.

Россия и США подписали СНВ-3 в 2010 году. Соглашение предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, а для баллистических ракет, снарядов на подлодках и стратегических бомбардировщиках установлен потолок в 700 единиц. Истекает договор 5 февраля 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков: продление ДСНВ на пять лет – это хороший срок