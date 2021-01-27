Москва, , 14:11 — REGNUM Власти Грузии надеются возобновить переговоры с Россией об открытии сухопутной границы для туристов в феврале. Об этом заявил специальный представитель премьер-министра республике по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.

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Единственный действующий пункт пропуска между двумя странами был закрыт в марте 2020 года из пандемии. Это решение не распространяется на граждан РФ и Грузии, которые хотят вернуться на родину, а также для грузоперевозок. Для туристов сухопутная граница закрыта.

«Будем надеяться, что переговоры (по открытию границы) возобновятся в феврале. Сейчас это связано только с эпидситуацией, решение должно быть принято с обеих сторон», — сказал Абашидзе «Известиям».

В свою очередь в Роспотребнадзоре заявили, что данный вопрос находится в ведении Федерального штаба по борьбе с коронавирусом. В МИД России заявили, что вопрос снятия ограничений на границе «пока не стоит на повестке дня».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Грузии открыли государственную границу для иностранцев в июле 2020 года. Гости из 17 стран могут свободно посетить страну, при наличии справки об отрицательных результатах теста на коронавирус. Граждане из других стран должны за свой счет пробыть в карантине восемь дней и сдать ПЦР-тест на восьмой и 12-й день.