Москва, , 14:08 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленны на усиление ответственности за нарушение правил или норм эксплуатации техники и оборудования, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января. Речь идет, прежде всего о безопасности в управлении сельхозтехникой.

Повышаются штрафы за нарушение обеспечивающих безопасность жизни и здоровья людей, сохранность имущества, охрану окружающей среды правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин, прицепов к ним, оборудования, надзор за техническим состоянием которых осуществляют органы, осуществляющие региональный государственный надзор в области технического состояния самоходных машин и других видов техники.

Наказание вводится для граждан в виде штрафа в размере от 500 до 1 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3-х до 6-и месяцев, для должностных лиц — штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Сейчас действует предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 100 до 300 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3-х до 6-и месяцев; на должностных лиц — от 500 до 1 тыс. рублей.

В Госдуме отметили актуальность законопроекта из-за роста числа происшествий с участием сельхозтехники.