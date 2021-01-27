Киев, 27 января 2021, 14:09 — REGNUM Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто приехал в Киев. Об этом написал его украинский коллега Дмитрий Кулеба 27 января на своей странице в социальной сети Twitter.
Как стало известно, Сийярто выступил с предложением совместно поработать над украинскими законами о языке и об образовании, которые вызывают наибольшие разногласия между странами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба заявил, что накануне визита главы МИД Венгрии на электронный почтовый ящик посольства Венгрии пришло письмо с угрозами.
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