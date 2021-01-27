Киев, , 14:09 — REGNUM Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто приехал в Киев. Об этом написал его украинский коллега Дмитрий Кулеба 27 января на своей странице в социальной сети Twitter.

«Поговорим откровенно о том, как развить доверие в отношениях Украины и Венгрии, двигаться вперед в духе взаимного уважения и добрососедства», — добавил он.

Как стало известно, Сийярто выступил с предложением совместно поработать над украинскими законами о языке и об образовании, которые вызывают наибольшие разногласия между странами.

«Я обратился к министру, чтобы мы начали совместную работу над законом о языке, который вызвал напряжение в наших отношениях. Мы также хотим создать рабочую группу, которая определит то, каким образом надо внедрять закон об образовании», — сказал венгерский министр во время пресс-конференции в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба заявил, что накануне визита главы МИД Венгрии на электронный почтовый ящик посольства Венгрии пришло письмо с угрозами.

Читайте ранее в этом сюжете: Послание «патриотов Украины» дипломатам из Венгрии назвали провокацией

Читайте развитие сюжета: Глава МИД Украины считает, что «украинские венгры» не склонны к сепаратизму