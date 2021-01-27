Варшава, , 14:01 — REGNUM 26 января руководство польской политической партии «Левые» сделало выговор депутату Сейма от данной политической силы Малгожате Прокоп-Пачковской. Причиной стал её комментарий в социальной сети, который политики признали оскорбляющим чувства верующих. Об этом передает Onet.pl.

На прошлой неделе депутат от «Левых» прокомментировала публикацию с названием «Более 750 христиан расстреляны перед церковью в Эфиопии», которая была опубликована на официальной странице одного из католических изданий в социальных сетях.

Малгожата Прокоп-Пачковская возмутилась подачей данной новости, задав авторам и иным комментаторам вопрос: «А как Католическая церковь вообще оказалась в Эфиопии? И уважали ли там христиане местные африканские верования?».

Этот комментарий вызвал возмущение польских интернет-пользователей, они начали распространять информацию о комментарии по сети, в результате чего об этом узнали в парламенте. В итоге депутаты от «Солидарной Польши» и «Право и справедливость» подали в парламентский комитет по этике ходатайство о наказании депутата Прокоп-Пачковской.

Комитет по этике постановил руководству партии, членом которой она является, наказать депутата за данный комментарий. Прокоп-Пачковская принесла свои извинения: «В мои намерения не входило никого обидеть, я прощу прощения. Также я выражаю сочувствие семьям погибших христиан и сожалею о том, что религиозные войны веками приносили человечеству кровавые потери, и это, к сожалению, происходит и в 21 веке».