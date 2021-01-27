Минск, , 14:01 — REGNUM Продолжается расследование уголовных дел в отношении семи должностных лиц крупных промышленных предприятий Белоруссии, признавшихся в получении денежных средств от российского партнёра. Об этом 27 января проинформировал Следком Белоруссии.

Уголовные дела были возбуждены 24 декабря 2020 года по материалам ГУБОПиК МВД. расследование ведёт главное управление по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата СК. Фигурантами дел являются руководители среднего звена ОАО «Минский завод колёсных тягачей» (МЗКТ), ОАО «Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова», ОАО «Кузнечный завод тяжелых штамповок», ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и ОАО «Минский тракторный завод» (МТЗ).

Следком Белоруссии считает, что 22−23 декабря они «получили от представителя российского субъекта хозяйствования в качестве взятки денежные средства в размерах от 50 до 250 тысяч российских рублей за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию» — «за действия, связанные с закупками белорусскими предприятиями продукции, в том числе, имеющей технические отклонения».