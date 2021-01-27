Москва, , 13:52 — REGNUM В Кремле позитивно оценивают продление с США Договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений на пять лет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это хороший срок», — сказал Песков.

По его словам, продление позволит обеим странам «хорошо поработать в случае наличия соответствующей политической воли над либо дальнейшим продлением, либо над новым текстом договора».

Ранее в ходе телефонного диалога президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден достигли принципиального соглашения о продлении ДСНВ.