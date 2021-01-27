Москва, , 13:47 — REGNUM Президенты России и Соединённых Штатов Владимир Путин и Джо Байден во время состоявшегося 26 января телефонного разговора не обсуждали перспективы личной встречи и визитов, но выразили готовность к продолжению диалога. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны. Президент России поздравил своего американского коллегу с началом работы на посту главы Белого дома.

Кроме того, стороны обсудили ратификация соглашения о продлении ДСНВ и «вообще — решение о продлении ДСНВ на пять лет».

Песков напомнил, что Путин и Байден встречались в 2011 году в Москве, «они уже тогда договорились говорить друг с другом достаточно откровенно». Продолжительность беседы была чуть больше 35 минут, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с его коллегой из США Джо Байденом, в ходе которого стороны выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ. До этого момента при бывшем президенте Дональде Трампе надежды на согласие со стороны Вашингтона продлить СНВ-3 практически не было.

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