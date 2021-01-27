Нур-Султан, , 13:47 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Марселу Ребелу де Соузу с переизбранием президентом Португалии, сообщили 27 января в пресс-службе казахстанского лидера.

Токаев отметил, что победа на выборах свидетельствует о доверии к выбранному курсу. «Желаю, чтобы Ваши непрестанный труд привел вашу страну к новым высотам и достижениям», — говорится в сообщении.

Глава Казахстана выразил уверенность, что двустороннее взаимодействие будет направлено развитие торгово-экономического, политического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза набрал более 60,7% голосов избирателей на выборах главы государства, которые состоялись 24 января.

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