27 января 2021 | Время чтения 4 мин

История со смертью поляка в Великобритании, которому отказали в больнице в еде и воде, потрясла Польшу. Среди сторонников «Права и Справедливости» и других правых сил нарастает ощущение, что стране с таким Западом не по пути. Это уже вызывает и будет вызывать большие вопросы к внешнеполитическому курсу PiS, которая декларирует, что озабочена не только национальными интересами, но и ценностями.

Станислав Стремидловский, , 14:18 — REGNUM



Питер Брейгель Старший. Безумная Грета. 1562

Смерть поляка, долгое время проживавшего вместе с семьей в Великобритании и известного под псевдонимом R.S., поставила точку в истории, которую на протяжении трех месяцев разыгрывал в отношениях с Лондоном правящий польский лагерь во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS). Однако для консервативной правой части польского общества — это запятая в их всё большем осознании неприемлемости доминирующего европейского либерального мейнстрима.

В ноябре прошлого года R.S. после остановки сердца на 45 минут оказался в коме. Университетская больница Плимута, куда он попал, обратилась в суд, чтобы ей разрешили перестать поддерживать его жизнеобеспечение. Это означало, что больного, пребывающего в бессознательном состоянии, перестали бы кормить и поить. 15 декабря суд согласился удовлетворить это прошение, тем более что с ним были согласны жена и дети пострадавшего поляка. Однако против фактической эвтаназии выступили проживающие в Польше члены его семьи, включая мать. Они предложили перевезти своего родственника в Польшу, в чём им было отказано. Эта история, увы, характерная для нынешних европейских стран, всё же могла остаться частным эпизодом. Однако в нее вмешались польские власти, которые подняли это дело на уровень государственной проблемы.

По просьбе президента Польши Анджея Дуды его представитель Кшиштоф Щерский встретился с послом Великобритании Анной Клунс. По своим каналам действия предприняли маршал Сейма Польши Эльжбета Витек, министр иностранных дел Збигнев Рау, заместитель министра юстиции Марцин Вархол, уполномоченный по правам человека Адам Боднар. Варшавская прокуратура подала ходатайство о полной недееспособности R.S., а столичный суд постановил провести судебное разбирательство, для обеспечения которого больного должны были транспортировать в Польшу. Более того, польские власти пошли на беспрецедентный шаг, выдав дипломатический паспорт своему соотечественнику и отправил его в консульство в Лондоне. Предполагалось, что в Великобритании согласятся предоставить пострадавшему статус члена дипломатического персонала, что выводило бы его из-под действия британской юрисдикции. Но ничего не помогло, истощенный несколькими принудительными голодовками мужчина скончался в больнице Плимута во вторник, 26 января.

Польский орел President.pl

Что вызвало в Польше большой резонанс. Лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа» Борис Будка обвинил правящий лагерь в использовании человеческой трагедии в политических целях. А оппозиционное издание Gazeta Wyborcza напомнило, как крайне правые на протяжении борьбы за жизнь поляка приравнивали Великобританию к нацистской Германии, и такие настроения подогревали политики и публицисты из правого лагеря. Это, впрочем, вряд ли приведет к охлаждению на политическом уровне между Варшавой и Лондоном. Решение, повлекшее смерть R.S., принимали не британское правительство и парламент, а судебная система. Поэтому всё можно будет свести к тому, что после выхода Великобритании из Европейского союза постановления польских судов не могут автоматически признаваться британскими, то есть проблема носит правовой характер. Однако это не убедит польское консервативное общество, и так подогреваемое на протяжении последних лет новостями о наступлении западной «цивилизации смерти» на Польшу.

Ведь отказ в поддержании жизни пациента был одобрен не только британскими судами, но и Европейским судом по правам человека, который отказал семье R.S. в рассмотрении иска вначале по процедурным вопросам, а потом по существу. Как заявил врач и священник, отец Яцек Норковский, которого цитирует краковский портал Polonia Christiana, «это не случайность. Выстраиваются системы — например, в Великобритании или США — где по закону можно лишить человека воды и питания, то есть убить его, обрекая на большие страдания. Мы видим, что это негуманная система, но она существует. Это что-то очень зловещее. У нас есть возможность обратить на это внимание, чтобы избежать такого в Польше». И пока правящий лагерь может использовать эти настроения в собственных интересах, мобилизуя придерживающихся консервативных и католических взглядов поляков и «помогая» оппозиционным силам дискредитировать самих себя как сторонников «цивилизации смерти».

Ярослав Качиньский Piotr Drabik

Но что дальше? Среди сторонников «Права и Справедливости» и других правых сил нарастает ощущение, что Польше с таким Западом не по пути. Это уже вызывает и будет вызывать большие вопросы к внешнеполитическому курсу PiS, которая декларирует, что озабочена не только национальными интересами, но и ценностями. А значит, «Право и Справедливость» станут подталкивать к большей идеологической радикализации по отношению к ЕС, США и теперь еще, возможно, Великобритании. Сможет ли правящая партия удержаться в рамках публичной риторики или ей придется принимать решения государственного масштаба, станет понятно позже.