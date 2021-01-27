Бишкек, , 13:43 — REGNUM Спецслужбы Киргизии подтвердили факт задержания бывшего премьер-министра Мухамедкалыя Абылгазиева в рамках мероприятий по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти. Об этом сегодня, 27 января, сообщили в госкомитете нацбезопасности республики.

В ведомстве озвучили причины ареста экс-главы правительства — его подозревают в совершении коррупционных преступлений и незаконном обогащении.

По версии следствия, Абылгазиев, будучи премьер-министром, необоснованно и незаконно подписал постановление о предоставлении горнорудной компании «Кумтор Голд Компани» дополнительной территории для проведения геологоразведки и добычи золота.

Читайте также: Новый глава спецслужб Киргизии обещает избавить инвесторов от «крыши»

»В результате этого общая площадь рудника увеличилась более чем в два раза и составила 26,3 тысячи гектаров, включая несколько ледников и заповедную территорию», — утверждают в антикоррупционной службе ГКНБ.

По мнению киргизстанских спецслужб, «это может привести к тяжелым экологическим последствиям и нарушить гидроэнергетическую систему страны».

Также следственные органы выяснили, что неофициальные доходы Мухаммедкалыя Абылгазиева в период его нахождения на государственной службе значительно выросли и в несколько раз превышали официальные доходы.

Для их легализации высокопоставленный чиновник приобретал дорогостоящие дома, квартиры и машины в столице Киргизии, в Чуйской области и на побережье Иссык-Куля, а также вкладывал деньги в строительство многоквартирных элитных домов.

«Для уклонения от уголовной ответственности эти активы оформлялись на подставных лиц», — констатируют в госкомитете нацбезопасности.

Читайте также: Президент Киргизии лично запретил сажать в тюрьму Райымбека Матраимова