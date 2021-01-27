Сеул, , 13:44 — REGNUM В Южной Корее выделят 5 млрд вон (~$4,5 млн) на модернизацию ограждения на границе с КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военные источники.

По данным источников, на данные средства планируется установить или заменить датчики и элементы их крепления, а также дополнительную камеру наблюдения в слепой зоне.

Напомним, что в начале ноября 2020 года гражданин КНДР пересёк границу в районе уезда Косон провинции Канвондо. Поиски нарушителя начались после того, как технические средства контроля зафиксировали факт перехода военной демаркационной линии. Однако звуковые датчики, установленные на ограждении из колючей проволоки, через которое перелез северокореец, по каким-то причинам не сработали.

Читайте также: Из КНДР в Южную Корею бежал один человек

В результате тщательной проверки, военным удалось выявить неисправности, а также отсутствие оборудования на некоторых участках ограждения. Работы планируется завершить в течение года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее намерены укрепить безопасность на границе с КНДР