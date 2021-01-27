Киев, , 13:43 — REGNUM На Украине могут быть проведены референдумы по пяти ключевым вопросам. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 27 января с трибуны парламента.

По её словам, партия «Батькивщина» инициирует проведение референдумов по следующим вопросам:

Поставки населению украинского газа и атомной электроэнергии с 30% рентабельностью;

Продажа сельскохозяйственной земли;

Продажа стратегической собственности;

Легализация марихуаны;

Легализация игорного бизнеса.

Тимошенко раскритиковала принятый Радой закон о всенародном референдуме.

«По этому закону обычные люди в стране никакого референдума провести не смогут. Там такие бюрократические процедуры, которые не позволят людям это сделать», — заявила она.

Напомним, ранее Верховная рада 255 голосами «за» приняла во втором чтении закон о референдуме. Волеизъявление можно провести по запросу не менее 3 млн жителей Украины, имеющих право голоса.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что первый всенародный референдум может состояться не ранее 2022 года, поскольку у государства нет денег на его проведение.

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