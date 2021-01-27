Москва, , 13:39 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об информировании граждан РФ об их пенсионных накоплениях, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Вводится инициативное информирование о размерах страховых пенсий граждан. Информирование предлагается осуществлять раз в три года с достижением застрахованного лица 45 лет.

«Это позволит оценить пенсионные права и скорректировать поведение с учетом получения новых прав», — отметил депутат Госдумы Михаил Терентьев («Единая Россия»).

В состав сведений о предполагаемом размере страховой пенсии по старости, направляемых застрахованному лицу, предлагается включить данные о сформированных гражданином пенсионных правах, информацию об условиях приобретения права на страховую пенсию по старости на общих основаниях, информацию о параметрах, используемых для расчета страховой пенсии по старости гражданина, и сведения о предполагаемом размере страховой пенсии по старости гражданина на дату осуществления инициативного информирования.

Согласно поправкам, первое информирование застрахованных лиц, из числа лиц 1977 года рождения и ранее, осуществляется до 31 декабря 2022 г.

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