Тбилиси, , 13:37 — REGNUM Политическая ситуация, которая сложилась в Грузии, не позволяет стране приблизиться к вхождению в Европейский союз. Об этом в эфире телеканала Palitra News 27 января заявила один из лидеров партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Саломе Самадашвили.

«Европа начинается здесь» — знак в Национальном Музее Грузии в Тбилиси Spartaky

Ранее в правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что Грузия в 2024 году подаст заявку на членство в ЕС. С этой целью представители правительства стали проводить консультации в Европе.

«Это немного смешно, когда на фоне происходящего в стране в «Грузинской мечте» говорят, что страна подаст заявку на присоединение к Европейскому союзу во время их правления, — сказала Самадашвили. — В этой политической ситуации, которая сложилась в стране, у нашей страны не будет никаких шансов приблизиться к вступлению в ЕС».

Представитель ЕНД добавила, что в оппозиции будут добиваться, чтобы западные страны начали давление на Тбилиси и потребовали провести досрочные парламентские выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий в Грузии объявили бойкот парламенту, заявив, что итоги голосования на прошедших парламентских выборах были «сфальсифицированы».

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