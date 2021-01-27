Москва, , 13:21 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон об увеличении предельного возраста пребывания на службе в уголовно-исполнительной системе, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

Увеличивается предельный возраст пребывания на службе в уголовно-исполнительной системе для сотрудников, имеющих специальное звание генерал-майора или генерал-лейтенанта внутренней службы, — с 60 до 65 лет; для сотрудников, имеющих специальное звание полковника внутренней службы, — с 55 до 60 лет.

Для сотрудника, имеющего специальное звание среднего начальствующего состава, майора внутренней службы или подполковника внутренней службы предельный возраст пребывания на службе в уголовно-исполнительной системе устанавливается в 55 лет.

Для сотрудников, имеющих ученую степень кандидата наук или доктора наук и замещающих должность в образовательной организации или научной организации ФСИН России, предельный возраст пребывания на службе в уголовно-исполнительной системе устанавливается в 65 лет.

За сотрудниками уголовно-исполнительной системы в течение пяти лет со дня вступления в силу закона сохраняется право на увольнение со службы в уголовно-исполнительной системе в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе на основаниях, действовавших до дня вступления законопроекта в силу.