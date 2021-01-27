Москва, , 13:20 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о бессрочном праве сирот на внеконкурсный прием в вузы на бюджетное отделение в рамках квоты, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

Бессрочный характер предается положениям о праве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ветеранов боевых действий на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в пределах установленной квоты.

Отметим, что срок нормы истекает 1 января 2021 года.

Проект закона направлен на восстановление ранее действовавшей государственной гарантии права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа на получение высшего образования, поскольку в настоящий момент ограничение её действия во времени накладывает неопределенность в вопросах получения высшего профессионального образования и будущей жизни в целом данной категории граждан нашей страны, отметили в Госдуме.