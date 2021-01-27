Киев, , 13:28 — REGNUM Правительство Украины рассмотрит вопрос о введении санкций в отношении 13 российских авиакомпаний. Об этом 27 января сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу правительства.

В проекте распоряжения указано, что правительство предложит Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины наложить трёхлетние санкции на российские авиакомпании, запретив им транзит ресурсов, полёты и перевозки над территорией Украины.

В документе содержится следующий список авиакомпаний:

АО «Вологодское авиационное предприятие"(н. п. Дорожный);

АО «Красавиа» (Красноярск;

АО «Комиавиатранс» (Сыктывкар);

АО «Авиакомпания Азимут» (Ростов-на-Дону);

АО «Авиакомпания «Ираэро» (Иркутск);

ООО «Авиасервис» (с.Столбище, Татария);

ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр» (н. п. Аэропорт, Татария);

ООО «Аэролимузин» (с. Дубровки);

ФГБУ «Государственная авиакомпания «223 лётный отряд» Минобороны РФ (Щёлково);

ООО «Авиакомпания «Победа» (Москва);

ООО «Авиационные технологии инвестиции сервис» (Химки);

ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (Москва);

ООО «Авиакомпания «Симаргл» (Нальчик).

Кроме того, санкции могут повторно ввести против сирийской авиакомпании Сham Wing Airlines.

Поводом для введения санкций являются полёты самолётов данных авиакомпаний в Крым, который Украина всё ещё считает своей территорией.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после того, как в Киеве произошёл государственный переворот. Население полуострова, не признавшее незаконную смену власти на Украине, поддержало идею воссоединения с Россией на референдуме.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Украина заочно «арестовала» более 100 самолетов и 50 кораблей «незаконно» посещавших Крым.

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