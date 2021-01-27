Москва, , 13:18 — REGNUM Предвзятость G7 видят не только в России, это двуличие высвечивает роль стран «Семёрки» в организации провокации с «отравлением» Алексея Навального и недавних протестов в России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 27 января, комментируя заявления глав МИД стран G7.

Как сообщалось ранее, министры в совместном заявлении осудили арест Алексея Навального, а также выразили «глубокую обеспокоенность» задержанием «тысяч мирных демонстрантов и журналистов».

» Заявление глав МИД стран G7 с осуждением ареста Алексея Навального и задержания участников противозаконных демонстраций в России — это, на мой взгляд, предвзятое, двуличное и, что немаловажно, недальновидное заявление. G7 не выступала с осуждением, когда во Франции грубо подавляли протесты «Жёлтых жилетов». И тем более мы ничего не слышали от лидеров «Семёрки» по поводу широкомасштабных репрессий против сторонников Дональда Трампа в США. А вот именно по нашей стране решила выступить!

Эту предвзятость видят не только в России. Её видят те, кто находится в оппозиции власти и в самих странах G7. Её видят в Китае, Индии, других азиатских странах, в Латинской Америке и Африке, — по всему миру. Авторитета «Семёрке» это двуличие, как минимум, не добавляет. Более того, оно ещё раз высвечивает роль стран «Семёрки» в организации провокации с «отравлением» Навального и недавних протестов в нашей стране.