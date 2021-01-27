Москва,
27 января 2021, 13:18 — REGNUM Предвзятость
G7
видят не только в России, это двуличие высвечивает роль стран «Семёрки» в организации провокации с «отравлением» Алексея
Навального и недавних протестов в
России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 27 января, комментируя заявления глав МИД стран G7.
Как сообщалось ранее, министры
в совместном заявлении
осудили арест Алексея Навального, а также выразили «глубокую обеспокоенность» задержанием
«тысяч мирных демонстрантов и журналистов».
»Заявление глав МИД стран G7 с осуждением ареста Алексея Навального и задержания участников противозаконных демонстраций в России — это, на мой взгляд, предвзятое, двуличное и, что немаловажно, недальновидное заявление. G7 не выступала с осуждением, когда во Франции грубо подавляли протесты «Жёлтых жилетов». И тем более мы ничего не слышали от лидеров «Семёрки» по поводу широкомасштабных репрессий против сторонников Дональда Трампа в США. А вот именно по нашей стране решила выступить!
Эту предвзятость видят не только в России. Её видят те, кто находится в оппозиции власти и в самих странах G7. Её видят в Китае, Индии, других азиатских странах, в Латинской Америке и Африке, — по всему миру. Авторитета «Семёрке» это двуличие, как минимум, не добавляет. Более того, оно ещё раз высвечивает роль стран «Семёрки» в организации провокации с «отравлением» Навального и недавних протестов в нашей стране.
Интересно, «Семёрошники» действительно полагают, что их окрики всё ещё значимы для российского государства? Думаю, что нет — тем более с учётом уже состоявшегося и подтверждённого «развода» России и G 7. Но есть логика враждебности, и коллективный Запад ей следует. Не на последнем месте у него при этом стоит желание дополнительно поддержать своих ставленников в России, всех, кто готов включиться в их действия по дестабилизации положения в нашей стране«, — отметил Михаил Демурин.