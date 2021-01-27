Сеул, , 13:30 — REGNUM В Южной Корее ужесточили карантинный режим для иностранных студентов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства образования страны.

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Согласно плану, в первом семестре 2021 года все студенты, въезжающие в страну, должны трижды сдать ПЦР-тест на коронавирус.

Известно, что первый тест необходимо сдать в течение 72 часов до вылета в Южную Корею, второй тест — в течение суток после въезда в страну, третий— по истечению двухнедельной самоизоляции.

Отмечается, что по приезде в аэропорт иностранные студенты должны предоставить справку об отрицательном результате теста на коронавирус. При отсутствии документа местные власти могут отказать во въезде в страну.

В министерстве образования отметили, что во втором семестре 2020 года в Южную Корею прибыли 30 тыс. иностранных студентов.