Ашхабад, , 13:11 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил жителей республики с Днем защитника отечества, который отмечают в республике 27 января, сообщает агентство «Туркмения сегодня».

Глава государства отметил, что праздник стал символом уважения к военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов Туркмении. Бердымухамедов также поручил военнослужащим начать подготовку к проведению парада по случаю 30-летия независимости республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2020 года в Туркмении прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Республика стала одной из немногих стран, которая провела парад 9 мая, несмотря на пандемию коронавируса.