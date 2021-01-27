Москва, , 13:22 — REGNUM Продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3) позволяет исключить размещение американских стратегических вооружений за пределами США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 января, об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе обсуждения соглашения о продлении СНВ-3 в Госдуме.

«Я исключаю возможность размещения американских наступательных вооружений за пределами национальных границ США», — сказал Рябков и подчеркнул, что положения этого договора не допускают такого размещения.

Замглавы МИД отметил, что Соединённые Штаты соблюдали ключевые положения ДСНВ по развёрнутым боезарядам. Российская сторона, добавил он, считает, что скрытого развертывания американских пусковых ракетных установок в нарушение договора не было.

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