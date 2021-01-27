Киев, , 13:05 — REGNUM Партия «Батькивщина» в ближайшее время намерена инициировать проведение на Украине пяти всенародных референдумов, заявила сегодня, 27 января, в Верховной раде лидер политической силы Юлия Тимошенко.

Она отметила, что власти приняли «плохой закон» о референдуме, но «Батькивщина» все равно намерена организовать всенародные опросы по целому ряду актуальных проблем.

«Мы инициируем проведение референдумов по пяти вопросам: первый — украинский газ и атомную электроэнергию с 30% рентабельностью отдать гражданам Украины; второй — вопрос земли; третий — продажа стратегической собственности; четвертый — о легализации на Украине марихуаны, «достаточно тяжелого наркотика»; пятый — игорный бизнес», — отметила экс-премьер Украины.

ИА REGNUM напоминает, что 26 января Верховная рада Украины одобрила во втором чтении и в целом закон о народовластии через всеукраинский референдум. В «Слуге народа» отмечают, что законопроект проанализировали и поддержали «европейские партнеры», также есть положительное заключение Венецианской комиссии. Сразу после голосования Тимошенко заявила, что по принятому закону украинцы не смогут добиться референдума по вопросам, которые их действительно беспокоят.

Вечером 26 января спикер Верховной рады Дмитрий Разумков уточнил, что первый всенародный референдум на Украине по новому закону состоится не ранее 2022 года. Также он отметил, что это совсем недешевое удовольствие — по предварительным подсчетам, проведение одного референдума будет стоить Украине около 2 млрд грн.