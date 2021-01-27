Москва, , 13:05 — REGNUM ЛДПР скрипя сердце поддержит ратификацию соглашения о продлении СНВ-3. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 января, об этом сообщил лидер партии депутат Госдумы Владимир Жириновский.

«Сегодня скрипя сердце мы поддержим ратификацию продления договора СНВ-3 только по одной причине — состояние мировых дел такое хлипкое, что неподписания может быть вреднее, чем подписание», — отметил Жириновский в ходе заседания.

Вместе с тем, отметил парламентарий, сегодня весь мир признал, что Россия — единственная в мире страна, способная в военном плане сопротивляться США.

«Теперь нужно научиться правильно подбирать союзников», — указал он.

В 2010 г. депутаты фракции выступили против СНВ-3. Им не понравилось, как США соблюдали соглашение о взаимном контроле.

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