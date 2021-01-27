Москва, , 13:04 — REGNUM Россия обратилась к США с предложением выработать новое уравнение безопасности путем включения в него наступательных и оборонительных ядерных и неядерных видов вооружения. Об этом 27 января заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы.

По словам замглавы МИД России, в Москве видят основой для диалога с США ранее переданные американской стороне от РФ предложения.

«Их суть — выработать новое уравнение безопасности, которое учитывало бы эволюцию как военно-технических, так и военно-политических аспектов безопасности», — сказал Рябков.

Также он пояснил, что российская сторона, по сути, предлагает расширить стратегическую повестку дня, включив в нее все виды наступательного и оборонительного вооружения — как ядерные, так и неядерные, «способные решать стратегические задачи».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что за пять лет, на которые планируется продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3), Россия намеревается развернуть с США углубленный диалог о контроле над вооружениями в будущем.