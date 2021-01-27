Сургут, Югра, , 13:00 — REGNUM В мэрии Сургута, где ещё не выбран глава города, ищут будущему градоначальнику заместителя через портал «Работа в России». Об этом сообщает «СургутИнформ — ТВ».

За 120−190 тыс. рублей в месяц будущему замглавы Сургута обещают бонусом доставку на место работы, бесплатный проезд на отдых, социальный пакет. От претендента требуется диплом о высшем образовании в сфере финансов и бухучета, стаж работы не менее четырёх лет по специальности либо на муниципальной службе.

В комментарии к новости один из зрителей телеканала отмечает, что кандидат на пост зама, вероятнее всего, уже найден. Однако, как и с конкурсом на пост мэра Сургута, необходимо соблюсти формальности «конкурсного отбора».

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