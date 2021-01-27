Москва, , 12:57 — REGNUM Руководство американских социальных сетей Facebook и Twitter заблокировало личные аккаунты российского бизнесмена и главы компании «Конкорд» Евгения Пригожина.

«Facebook и Twitter заблокировали личные аккаунты Евгения Викторовича Пригожина без объяснения причин», — говорится на странице «Конкорда» в соцсети «ВКонтакте».

В компании уточнили, что таким образом соцсети отреагировали на публикацию комментария Пригожина о том, что президент США Джо Байден отменил введенный Дональдом Трампом запрет на службу в армии трансгендеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2020 года палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию с призывом ужесточить санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина. Конгрессмены полагают, что российский бизнесмен имеет отношение к «вмешательству» в американские выборы. Ему также приписывают контакты с так называемой ЧВК Вагнера в Ливии.

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