Москва, , 12:52 — REGNUM Гиперзвуковые системы должны стать предметов диалога между РФ и США в рамках поиска нового уравнения безопасности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 января, об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе обсуждения соглашения о продлении договора СНВ-3.

Депутаты Госдумы поинтересовались, стоит ли ожидать гонки вооружений в сфере гиперзвукового вооружения.

«Надо прежде всего смотреть, о каких носителях, о каком боевом оснащении каких носителей идет речь. Известно, что наша прорывная по своим возможностям гиперзвуковая система «Авангард» уже ставится на боевое дежурство на носителях существующего типа, и в рамах выполнения действующего договора был осуществлен показ этой системы американцам, и соответствующие правила зачета в рамках договора будут, разумеется, распространяться на боезаряд такого нового типа — типа «Авангард», если пройдет ратификация и состоится пятилетнее продление», — сказал Рябков.

Он отметил основы полноправного диалога.

«Что касается других гиперзвуковых систем, в том числе перспективных американских, это как раз и должно стать предметом диалога, который мы предлагаем. Ясно, что американцев беспокоят и наши перспективные системы вооружений стратегической дальности, и они ни раз об этом говорили при предыдущей администрации. Есть поле для диалога, но нет места для односторонних уступок», — подчеркнул Рябков.

«Если получиться выработать такое уравнение безопасности, которое устроит обе стороны, значит, мы сможем на каком-то этапе получить предсказуемость транспарентности в сфере военного гиперзвука, если нет, значит, мы будем надежным образом обеспечивать свою безопасность, учитывая те значительные фундаментальные внушительные военно-технологические заделы, которые были созданы по указанию президента РФ и трудом наших конструкторов, ученых и военных в последнее время», — подчеркнул Рябков.

Госдума обсуждает соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года.

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