Киев, 27 января 2021, 12:56 — REGNUM За семь лет работы министр внутренних дел Украины Арсен Аваков наградил оружием 3196 человек. Об этом сообщило 27 января информационное агентство «Украинские новости».
Как сообщается, в 2020 году оружие из рук главы МВД Украины получили 254 человека.
Таким образом, в течение семи лет каждый рабочий день Аваков награждал оружием двух человек.
Напомним, ранее спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что в ближайшее время парламент рассмотрит законопроект об оружии, однако речь не идёт о легализации огнестрельного оружия.
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