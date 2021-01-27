Киев, , 12:56 — REGNUM За семь лет работы министр внутренних дел Украины Арсен Аваков наградил оружием 3196 человек. Об этом сообщило 27 января информационное агентство «Украинские новости».

«Сообщаем, что министром внутренних дел Украины Арсением Аваковым издано приказов о поощрении ведомственным поощрительным отличием МВД Украины «Огнестрельное оружие»: в течение 2014 года — 572, в 2015 году — 358, в 2016 году — 392, 2017 году — 594, 2018 году — 588, 2019 году — 438», — ответили журналистам в МВД.

Как сообщается, в 2020 году оружие из рук главы МВД Украины получили 254 человека.

Таким образом, в течение семи лет каждый рабочий день Аваков награждал оружием двух человек.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что в ближайшее время парламент рассмотрит законопроект об оружии, однако речь не идёт о легализации огнестрельного оружия.

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