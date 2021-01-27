Варшава, , 12:50 — REGNUM Возобновление тесного сотрудничества Соединённых Штатов и Германии, а также преобладание пропаганды и идеологии во внешней политике Вашингтона вызывают у Польши обеспокоенность. Об этом заявил ректор Ягеллонского колледжа, профессор-американист Гжегож Бурский.

По его словам, позиция новой администрации Соединённых Штатов может стать причиной завершения строительства «Северного потока — 2», это проявление шизофрении.

С одной стороны, уточнил Бурский в эфире Radio Szczecin, Вашингтон возмущается из-за того, что Берлин строит газопровод вместе с Москвой, с другой стороны — президент Джо Байден приглашает Германию к сотрудничеству.

Профессор считает, что более крепкие отношения между США и ФРГ приведут к улучшению контактов между Белым домом и Кремлём.

Как сообщалоИА REGNUM, 21 января заместитель премьер-министра Польши, министр развития, труда и технологий республики Ярослав Говин заявил, что «Северный поток — 2» «может принести большую выгоду конкретным немецким компаниям, но принесет много потерь самой идее европейской солидарности и интеграции».

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