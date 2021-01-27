Ереван, , 12:47 — REGNUM Итоги войны в Нагорном Карабахе не могут создать основу для продолжительного мира в регионе. Об этом 27 января заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян в ходе встречи в Ереване со своим коллегой из Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

«Армения не считает, что результаты применения силы в результате агрессии Азербайджана против Арцаха (Нагорно-Карабахская Республика — ред.) могут создать основу для продолжительного мира или рассматриваться как возможность для регионального сотрудничества», — сказал он.

Также Айвазян отметил, что, по его мнению, в данный момент регион сталкивается с новыми серьезными проблемами, которые появились из-за «опасной попытки Азербайджана» разрешить конфликт в Нагорном Карабахе силовым путем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Азербайджана передали Нагорно-Карабахской Республике тела 31 армянского военного из числа погибших во время обострения конфликта в регионе.