Тбилиси, , 12:43 — REGNUM Если в правящей партии «Грузинская мечта» не пойдут на уступки оппозиции и не проведут повторные выборы в парламент, то в ситуацию вмешается международное сообщество. Об этом в эфире «Общественного телевидения» 27 января заявила один из лидеров партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Саломе Самадашвили.

«Если мы придем к однопартийному парламенту, стратегия международных партнеров, конечно же, изменится», — сказала представитель ЕНД.

По ее мнению, если представители оппозиции и властей не придут к соглашению, то на правительство Грузии будет оказано международное давление. Самадашвили в качестве примера привела парламентские выборы в Сербии, которые проходили в 2020 году.

«Международное сообщество оказывало давление на правительство (Сербии, прим. — ИА REGNUM) после выборов, и правительству пришлось провести досрочные выборы. Я думаю, что подобные процессы будут развиваться и у нас», — заявила Самадашвили.

Она считает, что «Грузинская мечта» сможет удержаться у власти только в течение нескольких месяцев.

Стоит отметить, что в Сербии провели в июле 2020 года повторные выборы примерно на 3% избирательных участках из-за многочисленных жалоб на то, как там проходило голосование в июне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры оппозиционных партий в Грузии объявили бойкот парламенту, заявив, что итоги голосования на парламентских выборах, прошедших в октябре 2020 года, были «сфальсифицированы». В заседаниях парламента участвуют 90 представителей «Грузинской мечты» и четыре депутата от партии «Европейские социалисты».

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