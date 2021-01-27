Киев, , 12:41 — REGNUM Правительство Украины приняло решение о демилитаризации недостроенного крейсера «Украина». Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам стратегических решений отраслей промышленности Украины Олег Уруский в интервью газете «День».

"Эта история тянется уже десятки лет и переходит, как «переходящее знамя» от правительства к правительству, до сих пор решение не принято. То, что он не может вообще быть введён в состав ВМС, понятно. Более того, этот крейсер мешает Николаевскому заводу, занимая место», — рассказал Уруский.

По словам чиновника, после демилитаризации корабля, его могут либо продать, либо утилизировать.

Напомним, крейсер «Адмирал флота Советского Союза Лобов» был переименован в «Украину» после распада СССР, а в 1996 году его строительство было остановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий ВМС Украины, контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Украина не заинтересована в крейсере, поскольку он был задуман как «убийца авианосцев», а у России нет кораблей подобного класса.

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