Москва, , 12:34 — REGNUM Россия предлагает США выработать новое уравнение безопасности, включив в него все наступательные и оборонительные ядерные и неядерные вооружения, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

«Основу для продолжения такого диалога видим в ранее переданным американцам наших предложениях. Их суть: выработать новое уравнение безопасности, которое учитывало бы эволюцию как военно-технических, так и военно-политических аспектов безопасности», — заявил Рябков.

Инициативы расширяют стратегическую повестку.

«По сути мы предлагаем расширить стратегическую повестку дня и включить в нее все наступательные и оборонительные вооружения как ядерные, так и неядерные, способные решать стратегические задачи. При этом особое внимание считаем необходимым уделать средствам, применяемым в целях нанесения первого удара для нейтрализации или ослабления потенциала сдерживания другой стороны», — отметил представитель МИД России.

Госдума обсуждает соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года.