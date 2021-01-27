Джакарта, , 12:32 — REGNUM Правительство Индонезии связалось с Ираном по поводу задержания нефтяного танкера Freya у побережья Калимантана, сообщает CNN Indonesia.

«Между Ираном и Индонезией начат диалог. Просто мало, что можно обсуждать до того, как будут получены результаты расследования», — заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах.

Правительство сформировало рабочую группу для изучения нарушений закона, совершенных двумя иностранными судами.

Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве морской безопасности Индонезии заявили, что иранский нефтяной танкер Freya признал несколько нарушений.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии назвали причину задержания иранского танкера