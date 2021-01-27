Сеул, , 12:33 — REGNUM Первый замглавы МИД Южной Кореи Чхве Чжон Гон провел 27 января встречу с послом Перу в Южной Корее Даулем Матуте. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, представители двух стран обсудили пути развития двустороннего сотрудничества, включая участие южнокорейских компаний в инфраструктурных проектах Перу, а также вопросы цифрового сотрудничества.

В частности, дипломат призвал перуанское правительство поддержать южнокорейские компании в проектах по строительству 3 и 4 линии метро в Лиме, скоростной автомагистрали, а также эстакад. Он также выразил надежду на то, что высокопоставленные лица Перу смогут принять участие в Форуме цифрового сотрудничества между Южной Кореей и Латинской Америкой, который состоится в Сеуле в марте текущего года.

В свою очередь, посол Перу выразил надежду на то, что южнокорейские компании примут участие в ряде перуанских инфраструктурных проектах, а также на расширение двустороннего сотрудничества.