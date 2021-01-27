Ростов-на-Дону, , 12:23 — REGNUM За неэффективную работу отчитал руководителей министерств и глав муниципалитетов губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе состоявшегося 27 января заседания донского правительства. Речь на встрече в онлайн-режиме шла о спортивных объектах, строительство которых изрядно затянулось.

«В Шахтах ваша голова должна болеть вместе со строителями о стадионе [«Шахтёр», коллеги. Слушайте, ну стыдно же, стыдно мимо этого стадиона проезжать. У нас с вами просто шансов нет, как в крайний раз придать динамику в реконструкции этого стадиона. Министерство строительства, у вас шансов нет, чтобы этот объект для города, где количество олимпийских чемпионов на тысячу жителей чуть ли не самое большое в России, [не был завершён]. Это для вас флажок красный. <…> Этот объект действительно на сопровождении, за него нужно браться, как за свой дом. Тысячи шахтинцев его ждут. Мы с вами больше разговариваем на эту тему, чем эффективно работаем», — обратился к собравшимся глава региона.

При этом, по информации донского минстроя, муниципалитет выделил средства на завершение реконструкции стадиона «Шахтёр». Стоит отметить, что работы на объекте начались осенью 2018 года, как и проблемы с соблюдением сроков исполнения. Подрядчиком выступает ООО «Старт».

"Шахтинцы правы — власть неэффективна, в том числе муниципальная, которая принципиальное значении имеет при организации такой работы. Министерство спорта и министерство строительства должны для себя понимать, это ваше лицо, оно выглядит неприглядно в данной конкретно ситуации», — раскритиковал работу ведомств глава региона.

«Можно очень красиво рассказывать о перспективах и планах, важно их реализовать. Но если у нас есть объекты, которые начаты и не завершены [независимо от источника финансирования], то это должна быть забота сегодняшнего дня. Нужно дополнительно обратить на это внимание. Можно начинать, начинать, начинать и долго не заканчивать. Эта работа бесполезная, только во вред, когда люди смотрят и не могут дождаться. Сделать нужно всё, чтобы взять эти объекты на персональное сопровождение. Начали и не закончили — всё, вы неэффективные управленцы», — отметил губернатор.

Как подчеркнул Голубев, проблемные объекты говорят о плохой организации всего процесса — от начала и до его завершения. Губернатор призвал главы муниципалитетов искать новые пути решения сложных ситуаций, активнее работать с партнёрами, в том числе предпринимательским сообществом, с министерствами.

ИА REGNUM напоминает, ранее донской губернатор заявил, что кадровые изменения в правительстве Ростовской области возможны по результатам работы чиновника, каждый из которых должен поставить перед собой цель — не продолжать работать по инерции, а ставить перед собой амбициозные цели, и делать всё, чтобы они достигались.

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