Ереван, , 12:28 — REGNUM Правительство Армении благодарно российскому правительству за содействие программе, позволяющей армянским гражданам прилетать в РФ при наличии отрицательного теста на COVID-19. Об этом армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил 27 января на заседании правительства страны.

Он назвал очень важным внедрение мобильного приложения «Путешествую без COVID-19», в котором итоги теста на коронавирус представлены в электронном виде. Пашинян поблагодарил за это коллег из Евразийского экономического союза и правительство России.

«По сути, решение принято, остаются некоторые технические нюансы», — отметил глава армянского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ разрешило гражданам стран ЕАЭС с 1 февраля по 1 марта въезжать в страну из Армении и Белоруссии при отрицательном результате теста на коронавирус.